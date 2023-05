“Tutti gli occhi sono puntati su Vittoria di Savoia | regina di un trono che non c’è È surreale” | così la Bbc presenta il raduno dei Savoia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023) ““.la giornalista della BBC Katty Kay definisce ilannuale dei reali italiani all’Abbazia di Hautcombe per commemorare re Umberto II a quarant’anni dalla morte. Kay è inviata sul luogo ed è effettivamente colpita, non proprio in senso buono, dalla discreta quantità di reali senza regno e aspiranti re senzaintervenuti al grande appuntamento. “Quest’annoglisulla ragazza che siede accanto ad Emanuele Filiberto“, dice, perché in effetti si tratta della suazione “in società”. Di chi si tratta? Semplice: della figlia del ‘principe’ e di Clotilde Courau. Ora, i servizio della BBC ha un tono dissacrante ma è vero che anche la giovane, 19 anni, sembra ...