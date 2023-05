Jonathan Milan della Bahrain Victorius si impone nella seconda tappa del Giro d'Italia 2023, Teramo - San Salvo di 202 km. La suaal termine della tappa odiernaIntervenuto ai microfoni di DAZN poco prima dell'inizio della gara, lo stesso Giuntoli ha preferito glissare sull'argomento, esternandola suaper la festa Scudetto del Napoli. Ecco le ...Inizia, così, la loro storia d'amore e nel 1975 si trasferiscono - percorrendol'Italia a ... ' Avverto pulsarmi nelle venedi fanciullezza ritrovata e lievitare in ogni parte di me ...

Tutta la gioia di Milan: la commozione a fine tappa Gazzetta

Dedica speciale anche per Sinisa. E sul futuro: “Se mi daranno la possibilità resterei volentieri in A per i prossimi anni” ...Questa volta “Non è stata la mano di Dio, questa volta sono stati i piedi ed i caratteri di tutti i giocatori del Napoli, la testa di Luciano Spalletti e la determinazione di Cristiano Giuntoli grazie ...