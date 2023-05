"Tutela legale per gli offesi dalla maternità surrogata". La proposta della Regione Piemonte

(Di domenica 7 maggio 2023)arriva ladi istituire un fondo per garantire "la massimagratuitamente" alle persone offese quando l'utero in affitto diventerà reato universale

Dalla Regione Piemonte arriva la proposta di istituire un fondo per garantire "la massima tutela legale gratuitamente" alle persone offese quando l'utero in affitto diventerà reato universale ...In California il primo avvocato robot è stato costretto a rinunciare al suo annunciato debutto, in un Tribunale, nella veste di difensore in un’udienza di routine su una multa per eccesso di velocità.