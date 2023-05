Tumore al quarto stadio | mamma si sposa in ospedale con l' amore della sua vita e muore pochi giorni dopo

(Di domenica 7 maggio 2023) Ci ha creduto fino all'ultimo, anche quando non c'era più speranza. Nadine Lennon hato il suo compagno Leigh Watters nella nella chiesa del St Vincent's University Hospital a Dublino il 14 ...

Michela Murgia ha un tumore al quarto stadio e le rimangono solo "mesi" di vita. Lo ha annunciato la stessa scrittrice in un'intervista che ha emozionato i lettori. La scrittrice in una intervista ad Aldo Cazzullo ha annunciato di avere un tumore al quarto stadio. Le rimangono pochi (o forse molti) mesi davanti, ancora. Non è operabile, perché ha già metastasi.

Michela Murgia e il tumore senza speranza, i medici: "Ma oggi neanche un quarto stadio è una condanna" la Repubblica

Il virologo pesarese dà un motivo di speranza alla scrittrice: "La medicina fa passi da gigante, non è vero che dal quarto stadio non si torna indietro"