Kaziyski è scatenato in attacco e battuta eviaggia spedita. Blengini prova il doppio cambio inserisce Gaby Garcia e Bottolo, ma il set è compromesso. Enon ha difficoltà a portarselo a ...Vinceche sfrutta meglio anche le debolezze avversarie, aspetto fondamentale nelle finali scudetto. Soprattutto in una sfida come questa conche si trova in campo con tanti esordienti, ...CristiniZambataro, giallo. Squadre attente soprattutto in fase difensiva e di interdizione, ... Visti gli altri risultati (Mantova che pareggia,che vince) sarebbero play out. SECONDO ...

Trento stende Civitanova e mette le mani sullo scudetto La Gazzetta dello Sport

Michieletto e compagni vincono gara-3 in casa e adesso hanno due match ball per conquistare il titolo che non vincono dal 2015 ...Un minuto e mezzo per abbattere il campione in carica con ben due knock out. Vivo da sempre come un underdog del ring, non perché non esprimo un buon pugilato ma perchè non è sicuramente l’impostazion ...