Treni | la circolazione torna regolare nel Paese | rimborsi ai passeggeri

(Di domenica 7 maggio 2023)ladeisulle reti ferroviarie del. Nella giornata di sabato 6 maggio un guasto tecnico tra Roma Tiburtina e Settebagni ha provocato forti disagi aiche hanno subito ritardi fino a oltre sei ore e, in alcuni casi, anche la cancellazione del treno.

La circolazione dei treni è tornata regolare nel Paese Agenzia ANSA

