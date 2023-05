Traiettorie d’amore | i Kiev Virtuosi e Boris Petrushansky emozionano il Donizetti

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 maggio 2023) Bergamo. La sessantesima edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo continua e, nella serata di sabato 6 maggio, ospita i tanto attesi. Il Teatroapre porte e cuori all’orchestra ucraina. Lo fa in una calda serata primaverile, con un pubblico numeroso e caloroso a riempire la sala. Lo fa preparandosi ad ascoltare, accogliere e abbracciare il sentimento-elica della musica – e, inevitabilmente, anche della vita –: l’amore. Un amore che prende il volo con la “Love Song” per pianoforte, orchestra d’archi e percussioni composta da Silvia Colasanti, vincitrice nel 2021 del Franco Buitoni Award, e dedicata a Ilaria e Franco (fondatrice del BBTrust lei, marito recentemente scomparso lui). Un amore che attraversa l’esperienza di Wolfgang Amadeus Mozart con il suo concerto per pianoforte e ...