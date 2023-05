Traffico Roma del 07-05-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 maggio 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Buon pomeriggio e ben trovatiin aumento dai Castelli e dal litorale in direzione dipossibili rallentamenti sulla Pontina è lungo la via nella zona di Ostia Antica un incidente in via Guido calza fino a poco fa e rallentamenti a Ostia il raduno Nazionale dell’associazione carabinieri sul lungomare Toscanelli chiusura ad ampio raggio limitata la circolazione al Circo Massimo terminata la manifestazione Race For The Cure in via di apertura tutte le strade circostanti domenica di appuntamenti socio-culturali a Centocelle in via dei Castani è in via di Tor Sapienza strade chiuse e modifiche nella trasporto pubblico con questo per ora è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...