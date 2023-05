Traffico Roma del 07-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 maggio 2023) Luceverdeda Simone Cerchiara Buon pomeriggio e ben trovatiin via di normalizzazione nella zona del Circo Massimo al termine la manifestazione Race For The Cure ora aperte percorribili le strade circostanti possibile utilizzare la stazione metro di Circo Massimo ci riferiamo alla linea B in precedenza chiusain queste ore scarso ae di torni più movimento nella zona del centro e sul litorale di Ostia ma in generale nessuna difficoltà di rilievo domenica di appuntamenti socio-culturali a Centocelle via dei Castani chiusa a Piazza dei Mirti e via dei Faggi deviate diverse linee bus manifestazione culturale in via di Tor Sapienza chiuso un tratto a Ostia il raduno Nazionale dell’associazione carabinieri sul lungomare Toscanelli chiusura ad ampio raggio limitata la circolazione con questo è ...