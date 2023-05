Traffico Roma del 07-05-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 maggio 2023) Luceverdeuna buona domenica da Simone Cerchiara al Circo Massimo al termine la manifestazione Race For The Cure riaperta la stazione metro di Circo Massimo ci riferiamo alla linea B in via di normalizzazione la circolazione nell’area circostante con la progressiva riapertura delle stradein queste ore scarso ae dintorni non molti gli spostamenti scorrevole regolare la circolazione sulle principali strade tranne e rallentamenti sul tratto nord del raccordo anulare erallentato lungo la via Cristoforo Colombo in uscita dadomenica di eventi e appuntamenti socio-culturali a Centocelle chiusa via dei Castani manifestazione culturale in via di Tor Sapienza e Ostia il raduno Nazionale dell’associazione carabinieri sul lungomare Toscanelli con questo per il momento è tutto ...