Traffico Roma del 07-05-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno Hai Ben ritrovati brevi code sono segnalate al momento sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Laurentina e Pontina bravi code anche sulla Pontina direzione Pomezia tra il raccordo e Tor de’ Cenci trafficata in centro l’area del Circo Massimo impegnata oggi da Race For The Cure e la corsa è sostegno della lotta ai tumori del seno Molte le strade chiuse per queste piange a bocca della verità e via Petroselli via del Circo Massimo via della Greca via San Gregorio e via Celio vibenna a seguire saranno temporaneamente ille strade lungo il percorso della gara la progressiva riapertura delle strade è prevista intorno alle 14 e si concluderà intorno alle 15:30 dalle 11 alle 13 invece manifestazione in piazza di Porta San Giovanni lato Mura aureliane porta Asinara anche in questo caso non si escludono ...