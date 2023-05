Traffico Roma del 07-05-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati c’è pocoal momento sulle strade die tempi di percorrenza regolari sull’intero percorso del raccordo anulare Intanto parti alle 10 la corsa a sostegno della lotta ai tumori del seno Race For The Cure sono già molte le strade chiuse alnell’area del Circo Massimo tra queste Piazza Bocca della Verità e via Petroselli via del Circo Massimo via della Greca via San Gregorio e via Celio vibenna a seguire poi saranno temporaneamente chiuse alle strade lungo il percorso della gara la progressiva riapertura delle sale prevista a partire dalle 14 e si concluderà intorno alle 15:30 a Ostia ultima giornata del raduno Nazionale dell’associazione Carabinieri al Qual è prevista la partecipazione di circa 80000 persone chiusure al ...