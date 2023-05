Tra capoluoghi al voto a Pisa e Brindisi Tari più alta per utenze domestiche

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 7 maggio 2023) I dati emergono da dossier di Centro Studi Enti Locali (Csel), elaborato per Adnkronos, basato sull’analisi degli atti di approvazione delleffe per i rifiuti valide per l’anno 2022 nei Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti che andranno alil 14 e 15 maggio Una famiglia di due persone che vive in una casa da 80 metri quadrati a Brescia spende, per la, meno della metà di un nucleo familiare che, a parità di condizioni, risieda a, Latina o Massa (141 euro contro 341, 338, 318 e 302 euro). I ristoratori dio Latina pagano, per i rifiuti, oltre il doppio dei colleghi senesi o anconetani. Laffa è di 13,09 euro al metro quadrato a Siena e 15,10 ad Ancona contro i 36,59 di Latina e i 37,42 di ...