Totò Cuffaro eletto segretario nazionale della Democrazia Cristiana. Ma è polemica con Rotondi

(Di domenica 7 maggio 2023), commissario regionaleDc in Sicilia, è stato, all'unanimità,politicoDc . L'elezione è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, al termine del XX ...

, commissario regionale della Dc in Sicilia, è stato eletto, all'unanimità, segretario politico nazionale della Dc . L'elezione è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, al termine del XX ...ROMA, 07 MAG, commissario regionale della Dc in Sicilia, è stato eletto, all'unanimità, segretario politico nazionale della Democrazia cristiana. L'elezione è avvenuta oggi, al termine del XX ...1' DI LETTURA PALERMO ", commissario regionale della Dc in Sicilia, è stato eletto, all'unanimità, segretario politico nazionale della Democrazia cristiana. L'elezione è avvenuta oggi, al termine del XX ...