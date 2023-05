Torremaggiore Taulant Malaj uccide la figlia Gessica e Massimo De Santis

(Di domenica 7 maggio 2023) Due morti a(Foggia) per mano di un panettiere albanese di 45 anni.De, 51 anni, cognato della senatrice M5S Gisella Naturale, e la sedicennesono stati uccisi a coltellate in una palazzina di via Togliatti. I Carabinieri hanno fermato, padre della giovane. La ragazza è morta per difendere la madre dall’aggressione del padre, facendole da scudo con il suo corpo. La donna, rimasta ferita, non è in pericolo di vita ed è stata all’ospedale di Foggia.De, 51 anni, gestiva un bar nel paese.era una studentessa del liceo Classico.era ossessionato dall’idea che la moglie ...

Tragedia a Foggia dove un 45enne ha ferito gravemente la moglie, ucciso la figlia 16enne, che era intervenuta per difendere la mamma, e un altro uomo, ritenuto dall'assassino l'amante della donna. L'omicidio è avvenuto a Torremaggiore, nel Foggiano. La ragazza aveva fatto scudo alla madre e il padre l'ha uccisa. Il presunto assassino, un cittadino albanese, ha ammazzato anche un commerciante