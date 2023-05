Torremaggiore Foggia | uccide la figlia sedicenne e un uomo e ferisce la moglie

Il duplice omicidio La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio in un appartamento di via Togliatti, a). Stando a una prima ricostruzione degli ......feriti durante i festeggiamenti bloccata via del tritone Fotogallery - Attivisti per il clima seminudi protestano a Roma Duplice omicidio e tentato omicidio nella notte a). Un ...... nella provincia di. Cosa è successo a. La causa del delitto . L'arresto dell'uomo . Come sta la moglie dell'uomo arrestato . Cosa è successo a. Il presunto ...

Foggia: uccide la figlia 16enne e un uomo, ferisce gravemente la moglie. La ragazzina provava a difendere la … La Repubblica

Un uomo di 51 anni e una ragazza di 16 anni sono stati uccisi con alcune coltellate nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio a Torremaggiore, nella provincia di Foggia. Cosa è successo a… Leggi ...Tragedia a Foggia dove un 45enne ha ferito gravemente la moglie, ucciso la figlia 16enne, che era intervenuta per difendere la mamma, e un altro uomo, ritenuto dall’assassino l’amante della donna.