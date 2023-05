Torino-Monza | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

(Di domenica 7 maggio 2023) Ile isudi, match valido per la trentaquattresima giornata di. Scontro della tranquillità allo stadio Olimpico – Grande, ma i granata e i brianzoli non vogliono fermarsi qui e cercano altri punti per migliorare ulteriormente la loro classifica nella parte sinistra. Chi vincerà? Appuntamento fissato per domenica 7 maggio alle ore 15.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Stefan Schwoch. SportFace.

In scaletta una partita di Serie A () e dalle 16.15, una di Serie B (Parma - Brescia). Alle 18.00 il calcio d'inizio di Napoli - Fiorentina (Francesco Repice e Fabrizio Cappella). In ...Alle ore 15 si giocasenza problemi di classifica ma con l'ambizione di chiudere la stagione al meglio fino a rincorrere l'ottava posizione, a portata di mano. Per i granata c'è anche ...Alle 15 si gioca la sfida tra. I granata, dopo aver vinto per 0 - 2 contro l'Atalanta, sono undicesimi a quota 42, con un percorso di dodici partite vinte, nove pareggiate e dodici ...

Juric: "Toro, è stato un ottimo campionato, vorrei chiudere con la ciliegina" La Gazzetta dello Sport

Nella giornata di oggi, domenica 7 maggio, andrà ancora in scena il 34esimo turno della Serie A. Torino e Monza protagoniste ...Altra giornata con sfide decisive sia nella corsa a un posto in Champions che in chiave salvezza. Il programma e gli orari ...