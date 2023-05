Torino-Monza | Peluso | “Partita di sacrificio da parte di tutta la squadra”

(Di domenica 7 maggio 2023) Federico, collaboratore tecnico dele oggi in panchina a causa della squalifica di Palladino e dell’assenza del suo vice Citterio, è intervenuto ai microfoni di DAZN nell’immediato post della gara pareggiata per 1-1 contro il. “In partite come queste serve coraggio e bravura tecnica, oltre checome mostrato dadila– ha affermato–. Ilci ha messo in difficoltà, anche perché allenata da un grande allenatore come Juric. In queste partite serve coraggio e bravura. Nel finale abbiamo cambiato modulo cercando di aprire la loro linea difensiva con Dani Mota e Caprari, con Pessina a svariare tra le linee. Certamente ha portato i suoi benefici come soluzione alternativa, ma ...

- Fallisce ancora una volta l'appuntamento con la vittoria casalinga, il Toro, e butta via ...(nelle ultime cinque giornate precedenti nessuno aveva ottenuto tanti punti quanto il), ha ...Pareggio di buon livello spettacolare tra: la reti nella ripresa, granata avanti con Tony Sanabria, pari brianzolo nel finale con Gianluca Caprari. Classifica che resta dunque invariata per le due squadre, rispettivamente al ...Finale divertente, ilsfiora il pareggio con Carlos Augusto e Ciurria, la squadra di Juric si ... Allo scadere ilchiede un rigore per trattenuta in area di Rovella, ma per arbitro e Var è ...

L'unico match delle 15 in programma oggi è finito in parità. A dividersi la posta in palio sono stati il Torino e il Monza. Allo stadio Olimpico vanno in rete Sanabria da una parte da una parte e ...Un punto a testa per Torino e Monza che salgono a quota 46 punti, agganciando la Fiorentina. Di seguito la classifica provvisoria.