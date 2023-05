Torino-Monza oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) Nella giornata di, domenica 7 maggio, andrà ancora in scena il 34esimo turno dellaA. Tante le partite ricche di emozioni che si son giocate sin qui e, anche in data odierna, si prospettano diversi match interessanti. Tra i diversi incontri peschiamo uno che si giocherà a partire dalle ore 15.00. Si tratta di quello tra ildi Ivan Juric e ildi Raffaele Palladino. Lo scontro tra le due compagini si terrà proprio in Piemonte all’intero dello Stadio Olimpico Grande. Da una parte ci saranno i padroni di casa. I granata nelle ultime tre sfide di massimahanno fatto gioire i propri tifosi in due occasioni, ovvero le vittorie contro Lazio e Sampdoria, salvo una macchia rappresentata dell’1-2 nel match perso contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La ...