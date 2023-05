Torino-Monza LIVE 1-0 | Di Gregorio dice di no a Miranchuk

(Di domenica 7 maggio 2023) Il match valido per la 34esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la 34esima giornata di Serie A.

Il match valido per la 34esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la 34esima giornata di Serie ......00 Casalmaggiore - Firenze 3 - 1 19:45 Conegliano -3 - 2 VOLLEY - SUPERLEGA 17:00 Piacenza - Milano 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Atalanta - Juventus 0 - 2 15:001 - 0 18:00 ..., tra due squadre tranquille che puntano a chiudere al meglio una stagione ricca di soddisfazioni, farà da antipasto all'entrata in campo del Napoli, che nel tardo pomeriggio, ...

LIVE! Torino-Monza 1-0 Toro News

SECONDO TEMPO 34' Contropiede Toro con Seck in area, palla respinta, poi Karamoh arriva in anticipo ma viene fermato, chiede il rigore che non c'è. 33' OCCASIONE MONZA! Caprari ...