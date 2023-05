Torino-Monza LIVE 0-0 | ci prova Sanabria

(Di domenica 7 maggio 2023) Il match valido per la 34esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la 34esima giornata di Serie A.

Torino-Monza, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

PRIMO TEMPO 20' OCCASIONE TORO! Miranchuk dalla destra si prepoara e calcia a giro sul secondo palo, siallunga Di Gregorio e allontana con i pugni in fallo laterale. 18' ...