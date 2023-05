Torino-Monza | le formazioni ufficiali | Sanabria sfida Mota

Alle 15.00 andrà in scena il match del campionato di Serie A tra. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori Ecco le formazioni ufficiali di(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All. Juric.(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Pablo ...PalladinoCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 80, Juventus* 66, Lazio 64*, Inter 63*, Milan 61*, Atalanta* 58, Roma 58*, Fiorentina 46, Bologna 45,45,45, Udinese 43, Sassuolo 43, ...Commenta per primo Di seguito i 22 iniziali della sfida tra, spareggio di classifica con le due formazioni appaiate:- Milinkovic - Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.- ...

Torino-Monza, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Unica partita alle 15, si gioca all'Olimpico Grande Torino, tra i granata allenati da Juric e il sorprendente Monza di Palladino, entrambi a pari punti.I biancorossi sono reduci dal pareggio interno contro la Roma di Mourinho mentre i granata hanno espugnato "Marassi" nell'ultima di campionato.