Torino-Monza | le formazioni ufficiali | out Caprari!

Leggi su 11contro11

(Di domenica 7 maggio 2023) È quasi tutto pronto per l’inizio di: da pochi minuti sono state comunicate letitolariscelte dai due tecnici. La gara, valida per il 34º turno di Serie A, andrà in scena allo stadio “Olimpico Grande” alle 15:00. La diretta della partita sarà visibile in streaming sulla piattaforma di DAZN e in TV su Zona DAZN di Sky. Dal momento che quella in corso è la 1ª stagione in Serie A per i brianzoli,non si sono ancora affrontati in Piemonte nella massima categoria. Complessivamente, i precedenti fra le due compagini sono 21. Il bilancio pende decisamente in favore dei granata, che hanno vinto in 13 occasioni, mentre i biancorossi sono riusciti ad imporsi soltanto 1 volta, in Serie B nel 1970. I pareggi sono stati ...