Torino-Monza 1-1 | i top&flop | Petagna cambia la partita | Miranchuk inventa Soffrono Buongiorno e Birindelli

(Di domenica 7 maggio 2023) L’1-1 tralascia le due squadre appaiate in classifica. La gara dell’Olimpico-Grandeè stata sostanzialmente equilibrata fino alla mossa di Raffaele Palladino dire volto al proprio attacco. L’inerzia del match, anche considerato l’iniziale vantaggio della formazione di Ivan Juric, e le sostituzioni del tecnico biancorosso hanno permesso ai brianzoli di pervenire al pareggio. I MIGLIORI Il più vivace tra i granata è stato senza dubbio Aleksej. Al di là del gol annullato, il russo, con la palla tra i piedi, sembra sempre in grado di trovare una giocata risolutiva. Nonostante non entri nell’azione del gol di Sanabria con un assist,è stato comunque l’uomo a mettere maggiormente in apprensione la retroguardia brianzola. Andrea ...