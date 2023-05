Tezenis Verona-Gevi Napoli | Lega Basket A | ultime e diretta tv

(Di domenica 7 maggio 2023) Tutto pronto per la trentesima e ultima giornata della regular season diA. Sul fondo della classifica va in scena, importante soprattutto per gli ospiti. I padroni di casa, infatti, in virtù dell’ultimo posto con 18 punti sono già aritmeticamente retrocessi, dal momento che anche centrando una vittoria non riuscirebbero a spingersi oltre al penultimo posto. Discorso diverso per i campani, terzultimi con 22 punti ma chiamati alla vittoria, in quanto in caso di arrivo a pari punti con la Reggiana – attualmente a quota 20 punti – andrebbero incontro alla retrocessione. Lee latv di...

Queste ultime due gare sono decisive in chiave salvezza: con giuliani e campani sono in corsa anche Napoli (acontro lagià retrocessa) e Reggio Emilia (in casa con Trento). Se la ...La salvezza all'ultimo respiro . La stagione regolare del campionato arriva all'epilogo finale. Domenica alle 18 si saprà chi è la seconda squadra che, insieme alla già retrocessa, saluterà la massima categoria. Per evitare ciò la Givova Scafati dovrà battere la Germani Brescia al PalaMangano, a cui sarà possibile accedere con prezzi popolari (5 euro le gradinate,...Basket 2022 - 2023 Serie A Squadra Scafati I risultati della penultima giornata del campionato di Serie A della LBA hanno spostato il verdetto sulla seconda squadra che, insieme alla, retrocederà in serie A2. La Givova Scafati ha ancora la possibilità di conquistare la permanenza in massima serie, vincendo contro la Germani Brescia nell'ultima sfida prevista per ...

Tezenis Verona-Gevi Napoli, coach Pancotto: «È una gara senza domani» ilmattino.it

Coach Pancotto carica la squadra in vista del match decisivo in terra veneta: "La tensione positiva che ci accompagna, la dobbiamo utilizzare per avere una spinta in più dentro la partita" ...È un match da dentro-fuori, non c'è domani. La salvezza della Gevi passa dalla vittoria nel match di stasera alle 18 a Verona. Dodici mesi fa l’incubo retrocessione ...