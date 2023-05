Texas | uomo investe un gruppo di persone alla fermata del bus | sette morti e sei feriti Arrestato il guidatore | “Atto intenzionale”

(Di domenica 7 maggio 2023) Incidente gravissimo a Brownsville, in, dove intorno alle 8.30 della mattina di domenica 7 maggiosono morte e almeno sei sono rimaste ferite: le vittime, che aspettavano ad unadell’autobus vicino ad un centro migranti, sono state investite unche probabilmente guidava il suo Suv sotto l’effetto di droghe o alcol. A riportare la notizia è stata Abc news. La polizia di Brownsville hail responsabile per “guida spericolata”: secondo il portavoce della polizia locale Martin Sandoval, l’ha compiuto un “”: le forze dell’ordine stanno attualmente indagando su quanto accaduto. L'articolo proviene da Il FQuotidiano.

Ma l'" che secondo la polizia ha agito da solo " prima di essere abbattuto ha avuto il tempo ... in un centro commerciale ine ha definito la strage "un atto insensato". "Le comunità ...Unarmato ha aperto il fuoco aOutlet Mall, un affollato centro commerciale fuori Dallas sabato, uccidendo almeno otto persone e ferendone almeno sette prima che un agente di polizia lo ...Sabato pomeriggio di sangue in. Otto persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite in un mega centro commerciale alla periferia di Dallas da unin abbigliamento militare che ha aperto il fuoco sulla folla prima ...

USA, nuova strage in un centro commerciale in Texas: uomo spara ... Fanpage.it

Orrore in Texas a Brownsville. Un'auto è piombata sulla folla e ha investito un gruppo di pedoni su un marciapiede: il bilancio è terribile, almeno 7 morti e 6 feriti, ...Un auto ha investito i pedoni su un marciapiede di Brownsville, in Texas. Lo riporta Abc news. Sette persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite. L’uomo, che guidava un Suv Land Rover, ha inves ...