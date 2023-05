Texas | strage in un centro commerciale | neonazista in tenuta militare spara sulla folla | Poi viene ucciso dalla polizia

Joe Biden ha ordinato le bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici in memoria delle vittime dell'ennesima sparatoria, in un centro commerciale in. Il presidente ha definito la'un atto ...- E' stato identificato l'uomo che ha ucciso otto persone in un centro commerciale, in: il killer di 33 anni aveva convinzioni neonazista e suprematiste. Lo riferisce il Washington Post.Joe Biden ha ordinato le bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici in memoria delle vittime dell'ennesima sparatoria, in un centro commerciale in. Il presidente ha definito la'un atto ...

Strage in un centro commerciale in Texas, 8 morti Agenzia ANSA

Otto persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite in un mega centro commerciale di Allen, alla periferia di Dallas, da un uomo in abiti militari che ha aperto il fuoco sulla folla prima di es ...Sabato pomeriggio di sangue in Texas. Otto persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite in un mega centro commerciale di Allen, alla periferia di Dallas, da un uomo in abbigliamento militare ...