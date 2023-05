Texas | sparatoria nel centro commerciale | 8 vittime e 7 feriti Ucciso l’assalitore

(Di domenica 7 maggio 2023) Nellaneldi Allena, piccolo sobborgo di Dallas in, otto persone sono rimaste uccise e isono almeno 7. La nona vittima èdalla polizia intervenuta sul luogo. Secondo la Cnn, il ferito più piccolo avrebbe 5 anni. L’assalto sarebbe avvenuto intorno alle 15.30 quando un uomo, vestito in abiti militari, avrebbe fatto fuoco all’interno dell’Allen Premium Outlets, un’enorme struttura capace di accogliere migliaia di persone. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori, avrebbe agito da solo. L’uomo avrebbe sparato tra i 14 e i 60 colpi, generando il caos nel. Il bilancio dellesarebbe potuto essere più alto se l’intervento ...

