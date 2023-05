Texas | sparatoria in un outlet | 9 morti e almeno 7 feriti | ucciso il killer

Leggi Anchein un'abitazione: morte cinque persone, anche un bambino di 8 anni Leggi Anche Usa,ad Atlanta: un morto e quattro feriti: preso il killer TI POTREBBE ...Nove persone sono morte in unaavvenuta in un centro commerciale di Allen, sobborgo a nord di Dallas, in. I media locali hanno mostrato i corpi a terra coperti da lenzuoli. Ci sono anche sette feriti, inclusi dei ...0.40,speratoria:4 morti,diversi feriti Diverse persone sono rimaste ferite in unain un centro commerciale in. Lo riportano i media americani precisando che la polizia avrebbe detto che ci sono dei feriti, inclusi bambini Tuttavia i media locali hanno mostrato 4 ...

Texas, sparatoria in un centro commerciale: almeno 8 vittime, il killer ucciso dalla polizia Corriere della Sera

In una scioccante successione degli eventi, sabato pomeriggio si è trasformato, da un tranquillo momento di compere in una scena di orrore e spargimento ...In Texas nove persone sono rimaste uccise e almeno sette ferite in una sparatoria in un outlet ad Allen, a circa 40 chilometri da Dallas. Ad aprire il fuoco è stato un uomo in abbigliamento militare c ...