Texas | sparatoria in un outlet | 9 morti e almeno 7 feriti | ucciso il killer

(Di domenica 7 maggio 2023) Innove persone sono rimaste uccise esette ferite in unain unad Allen, a circa 40 chilometri da Dallas. Un video shock che circola su Twitter mostra l’uomo, vestito di scuro, uscire da una macchina grigia nel parcheggio del centro commerciale e sparare sulla gente. Le immagini sono sfocate e in lontananza ma il rumore degli spari è nitido. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe esploso tra i 14 e i 60 colpi in pochi minuti. Migliaia in quel momento le persone presenti all’interno dell’Allen Premiums, uno dei principali centri commerciali della città. L’ennesimo episodio di follia delle armi negli Stati Uniti è iniziato sabato intorno alle 15:30, durante quello che sembrava un tipico pomeriggio di shopping all’Allen Premium ...

(LaPresse) Sparatoria in un centro commerciale sabato nell'area di Dallas. Le prime chiamate per segnalare gli spari sono arrivate intorno alle ...