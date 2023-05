Texas | sparatoria in un centro commerciale | almeno 9 morti

(Di domenica 7 maggio 2023) Ennesimanegli Stati Uniti: questa volta la tragedia si è consumata indove un uomo ha fatto fuoco in unalla periferie di Dallas assassinando 8 persone e ferendone 7. Il killer è stato a sua volta ucciso da un agente di polizia. La vicenda si è consumata nel primo pomeriggio di sabato 6 maggio all’Allen Premium Outlets, uno dei centri commerciali più grandi dello Stato. L’uomo, che era vestito con un “abbigliamento militare”, ha iniziato a fare fuoco tra la folla sparando tra i 40 e i 60 colpi prima di venire ucciso da un poliziotto. In un video shock circolato sui social, si vede il killer scendere dalla sua auto e iniziare a sparare all’impazzata: le immagini sono leggermente sfocate ma il rumore degli spari è nitido. BREAKING: A mass shooting has taken place at the Allen ...

