Texas | auto sulla folla alla fermata dell’autobus | almeno 7 morti La polizia | «Attacco intenzionale»

Leggi su open.online

(Di domenica 7 maggio 2023)sette persone sono morte ininvestite da un’che ha colpito un capannello di persone in attesa a unadell’bus. L’area dell’accaduto si trova non lontano da un centro per migranti, l’Oznam Center, riporta la Bbc. L’investimento si è verificato nella città di Brownsville, nei pressi del confine con il Messico, intorno alle 8.30 del mattino ora locale, quando in Italia erano le 15.30. Inoltre, nell’impatto sono rimaste feritealtre sei persone, alcune delle quali in modo grave. Il conducente dell’è stato arrestato per «guida spericolata». Secondo le prime ricostruzioni della, non si sarebbe trattato di un incidente: il guidatore ha compiuto un «atto», ha dichiarato il ...