Texas | auto contro pedoni a Brownsville | 7 morti

(Di domenica 7 maggio 2023) (Adnkronos) – Un’ha investito, in, causando sette. Il presuntore della strage è stato arrestato, riferiscono i media statunitensi. L’incidente è avvenuto alle 8:30 del mattino ora locale vicino all’Ozanam Center di, ha detto un rappresentante del dipartimento di polizia diad Abc News. Le sette persone uccise, riferisce ‘Nbc news’, erano in attesa ad una fermata dell’bus vicina a una struttura di accoglienza cattolica. Per gli investigatori, riferisce il canale tv Usa, si tratterebbe di un atto intenzionale. L’autista è in ospedale in cura e sotto sorveglianza 24 ore su 24. Sono attualmente in corso test per verificare l’uso di alcol e droghe, ha detto la ...

Un'ha investito e ucciso alcuni passanti su un marciapiede di Brownsville, in. Le vittime, secondo Abc news, sono sette mentre altre sei persone sono rimaste ferite. Le persone travolte erano ...La notizia arriva dopo la strage del centro commerciale nella periferia di Dallas ,, dove un uomo ha sparato sulla folla uccidendo 8 persone. L'aggressione si è consumata con 60 colpi esplosi ...Erano per la maggior parte migranti dal Venezuela le persone investite da un suv a Brownsville, in. Lo ha detto il direttore del centro d'accoglienza davanti al quale sono state travolte 13 persone, di cui sette sono rimaste uccise e le altre ferite. Secondo la polizia, il guidatore, che è ...

Sabato pomeriggio di sangue in Texas. Otto persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite in un mega centro commerciale alla periferia di Dallas da un uomo in abbigliamento militare che ...