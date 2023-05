Terra Amara | anticipazioni puntata della domenica | Demir ha un duro faccia a faccia con Zuleyha!

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 7 maggio 2023), lesoap turca, come al solito in onda su Canale5. Prima un breve riepilogoprecedente, andata in onda ieri: Hunkar teme che la verità sulla paternità del piccolo Adnan possa venire a galla da un momento all’altro. Pertanto, la signora cerca di convinceread L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:oggi non andrà in onda, ecco quando tornerà.torna domani, ecco le: ...