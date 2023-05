Terni | rogo in azienda che smaltisce rifiuti organici a Nera Montoro – Video

Leggi su italiasera

(Di domenica 7 maggio 2023) (Adnkronos) – Incendio sotto controllo in un’chee lavoranella zona industriale di, frazione del comune di Narni (). L’intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 2 di stanotte. “Intorno alle ore 2 di questa notte si è sviluppato un incendio all’interno delle aree della exindustrie chimiche di– si legge sul profilo Facebook del sindaco di Narni, Lorendo Lucarelli – L’incendio, che è in fase di spegnimento grazie all’intervento dei vigili del Fuoco, ha interessato l’area del Biodigestore Greenasm e non ha investito direttamente l’impianto”. “Il materiale combusto sembra essere prevalentemente costituito da verde destinato al processo di ...