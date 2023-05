Tenta di uccidere la moglie | muore la figlia

(Di domenica 7 maggio 2023) È stata accoltellata dopo essere intervenuta per difendere la madre dall'aggressione del padre, che voleva ucciderla. È morta così la 16enne uccisa nel Foggiano dal suo papà. Dai primi accertamenti il ...

Il presunto assassino sarebbe poi entrato in casa con l'intento dila moglie ma la 16enne è intervenuta per difendere la madre ed è stata uccisa. La donna è riuscita a scappare e a chiamare ...- - > Leggi Anche Carlantino (Foggia), uccide a coltellate la moglie: poiil suicidio Il ... Il 45enne sarebbe poi entrato in casa con l'intento dila moglie, ma la 16enne è intervenuta ...Stamattina una donna avrebbe accoltellato il figlio di 34 anni, ferendolo all'addome con un coltello da cucina che è stato sequestrato dalla polizia scientifica. L'aggressione è avvenuta a Palermo, ...

Tenta uccidere il padre, uomo arrestato in Friuli Agenzia ANSA

Dalle prime notizie un uomo avrebbe ucciso la propria figlia e un altro uomo, tentando anche di uccidere la moglie. Tutto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe legato a… Leggi ...Tragedia in una palazzina di via Togliatti dove un uomo di 51 anni Massimo De Santis e una ragazza di 16 anni sono stati uccisi a coltellate la scorsa notte, un’altra donna madre della 16enne è stata ...