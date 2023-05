Tennis | Internazionali Bnl | bagno di folla per l' allenamento di Sinner

(Di domenica 7 maggio 2023) Roma, 7 mag. - (Adnkronos) -diper il numero 8 del mondo e miglior giocatore italiano Jannikall'odierno al Foro Italico, in vista degliBnl d'Italia che iniziano mercoledì prossimo. Due ore di lavoro intenso sul Centrale con Francesco Passaro per il 21enne altoatesino, che dopo il forfait nei quarti di finale a Barcellona contro Lorenzo Musetti si è preso qualche giorno di pausa rinunciando al torneo Atp Masters 1000 di Madrid.

L'altoatesino ha testato il suo stato di forma sul Campo Centrale di Roma. ROMA - Cresce l'attesa a Roma per l'ottantesima edizione degliBNL d'Italia, il torneo di(categoria 1000 Atp e Wta) che da quest'anno prevede un "upgrade" con 96 partecipanti a entrambi i tabelloni principali, ovvero il singolare maschile e ...... Barcellona e Madrid, e recentemente ha annunciato il suo ritiro daglidi Roma. Al ... Nel frattempo, un altro tennista spagnolo sta attirando l'attenzione degli appassionati di. ...Procede a ritmo da record la prevendita per gliBNL d'Italia 2023. L'ottantesima edizione del torneo, la prima con l'upgrade che ha ... La grande festa delè già cominciata. 7 ...

Tennis: Internazionali. Bagno di folla per allenamenti Sinner Tiscali

L'altoatesino ha testato il suo stato di forma sul Campo Centrale di Roma.ROMA (ITALPRESS) - Cresce l'attesa a Roma per l'ottantesima edizione ...Baglivo: "Il torneo come importante occasione di crescita del tennis giovanile". Durante la cerimonia il sindaco Toma ha annunciato l'iniziativa di intitolare la struttura comunale di via Madonna di L ...