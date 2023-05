Tennis | Atp Madrid | Struff ko in 3 set e Alcaraz vince il titolo

Da Madrid a Madrid. Un anno dopo il re della Caja Magica è sempre Carlos Alcaraz , vincitore del Masters 1000 spagnolo per il secondo anno consecutivo. Una cavalcata trionfale sin dal primo turno, ...TABELLONE PRINCIPALE INTERNAZIONALI 2023 CALENDARIO WTA 2023 CALENDARIO2023 Per quanto concerne, nello specifico, le italiane presenti a Roma, da segnalare un esordio potenzialmente ostico per ...E anche oggi sul Centrale delclub Cagliari la partita è stata lunga ed equilibrata. Humbert ... Il serbo ha giocato tre finali in Sardegna, ma ne ha vinta solo una, quella dell'250 di Pula. ...

ATP Madrid, Alcaraz in finale con Struff: battuto Coric in due set Sky Sport

Madrid, 7 mag. – (Adnkronos) – Carlos Alcaraz vince il torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 7.705.780 euro). Lo spagnolo, numero 2 del mondo e prima testa di serie, batte il tedesco Ja ...Difesa del titolo riuscita a Barcellona, difesa del titolo riuscita a Madrid: tre set servono a Alcaraz per vincere il quarto titolo '1000' ...