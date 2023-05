... è stata recuperata metà dell'evasione fiscale stimata per la, un 'tax gap' che altrimenti ... I nuovidella tariffa sui rifiuti arrivano dopo un 2022 da incubo che in città come Viterbo, ...Carcare . A Carcare le tariffee il piano finanziario economico del costo dei servizi di raccolta rifiuti, saranno in approvazione nel consiglio comunale di lunedì 8 maggio, insieme ad altri atti punti all'ordine del giorno....dei vantaggi considerevoli nell'aumento del numero delle utenzee dei metri quadri di superficie sui quali è calcolato il tributo, l'aumento della base imponibile ha compensato glidei ...

Tari, aumenti della tassa sui rifiuti da Nord a Sud: ecco dove si pagherà di più ilgazzettino.it

«Il problema della nostra area è una forte contraddizione, da un lato abbiamo degli esempi di grande eccellenza, come le università e le aziende come il Tarì, che ...Aumenta la Tari 2023. Sono sempre più numerosi i Comuni che stanno rivedendo al rialzo le tariffe per la raccolta dei rifiuti: da Torino a Perugia, da Padova ad Ancona. A Napoli la ...