Taglio al cuneo fiscale | quanto costa la misura | la corsa contro il tempo per trovare le risorse entro dicembre

Leggi su open.online

(Di domenica 7 maggio 2023) Cinque miliardi per sei mesi, quindi dieci miliardi di euro all’anno se si vuole stabilizzare la. A tanto ammonterebbe il costo deldeldeciso dal governo Meloni. Un provvedimento che per ora ha una scadenza:2023. Ma se si vuole rendere laefficace, bisogna rinnovarla per altri 12 mesi. Meglio ancora, stabilizzarla. Se il viceministro Leo dalle pagine del Corriere della Sera apre a un cauto ottimismo per le stime preliminari sul Pil, la cui crescita potrebbe garantire leper il, l’economista Tito Boeri su la Repubblica spiega perché sia assolutamente necessario rifinanziare la, che altrimenti potrebbe avere effetti negativi eproducenti ...