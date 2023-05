Superbike oggi | GP Catalogna 2023 | orari Superpole Race e gara-2 | tv | streaming | programma TV8 e Sky

(Di domenica 7 maggio 2023), domenica 7 maggio, assisteremo alla chiusura del weekend del quarto round del Mondialedi. Sulla pista di Barcellona, in, di scena warm-up,-2 e le emozioni non mancheranno di certo. Si riparte da Alvaro Bautista. Il pilota spagnolo della Ducati ha dominato la scena nel corso di questo primissimo scorcio di stagione, vincendo nove delle dieci gare disputate. Nonostante quanto deciso da FIM e Dorna in merito alla limitazione dei giri motore sulla sua Panigale, l’iberico ha dominato ine in-1, mettendo in mostra un ritmo inarrivabile per la concorrenza. Proveranno a contrastarlo i soli Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, rispettivamente alfieri di Yamaha e Kawasaki. In ...

Gara 1 dia Barcellona va in archivio secondo il copione previsto fin dalle prove: un Alvaro Bautista imprendibile batte il record della pista in Superpole e si invola in fuga verso la quarantunesima ......nig Kawasaki +2.791 24 Isaac Vinales Kawasaki +3.598 Pronti per Gara 1 Terminate le qualifiche, latornerà in pista quest'alle 14:00 per l'appuntamento con Gara 1 . L'evento sarà ...La notizia, nell'aria da giorni, è stata resa ufficiale, insieme alla comunicazione che a sostituirlo ci sarà Danilo Petrucci, preso 'in prestito' dal Team Barni indi Emanuele Pieroni ...

