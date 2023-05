Superbike | Bautista domina anche la Superpole Race in Catalunya

Lo spagnolo ha preceduto sul podio Razgatlioglu e Locarelli BARCELLONA (SPAGNA) - Alvarocontinua a lasciare le briciole agli avversari nel mondiale di. Il pilota spagnolo della Ducati, dopo gara 1, si è imposto anche nella Superpole del Gran Premio di Catalunya, quarto ...Gara 1 dia Barcellona va in archivio secondo il copione previsto fin dalle prove: un Alvaroimprendibile batte il record della pista in Superpole e si invola in fuga verso la quarantunesima ...Alle spalle dello spagnolo della Ducati Razgatlioglu e Rea BARCELLONA (SPAGNA) - Alvarocontinua a dettare legge nel Mondiale. Il campione in carica, leader anche della classifica di quest'anno, prima fa la voce grossa in superpole dove stampa un gran 1'40"264 al suo ...

GP Barcellona: Bautista vola in gara 1 davanti a Razgatlioglu e Rea. Quarto un ottimo Locatelli La Gazzetta dello Sport

Alvaro Bautista si ripete (senza alcuna sorpresa) anche nella Superpole Race del round catalano della Superbike e si metterà in pole per Gara 2 di oggi pomeriggio a Barcellona. Una vittoria mai messa ...Il sorpasso duro di Rinaldi e poco dopo l'attacco di Bassani che provoca la caduta del rivale. In conferenza stampa i due si sono ignorati e non si sono stretti la mano ...