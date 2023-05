Superbike | Alvaro Bautista domina gara-2 e completa la tripletta al Montmelò! Sul podio Rinaldi

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023)non lascia scampo alla concorrenza elaa Barcellona, dettando ancora una volta la legge del più forte endo anche-2 del Gran Premio della Catalogna 2023, valido come quarto appuntamento stagionale del Mondiale. Il veterano spagnolo della Ducati ha fatto davvero un altro sport per tutto il fine settimana, ottenendo il massimo bottino di punti a disposizione e allungando ulteriormente in testa alla generale. Il campione iridato in carica ha trionfato nella secondalunga del weekend addirittura con un margine di 8? sulla coppia inseguitrice formata dalla Yamaha del turco Toprak Razgatlioglu e dall’altra Ducati ufficiale dell’azzurro Michael Ruben, che ha perso la piazza ...