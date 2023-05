Super Tonno Callipo Battuta Bergamo in gara uno di finale play off

(Di domenica 7 maggio 2023)Calabria Vibo Valentia 3 –0 Progressione set: 25/14 – 32/30 – 25/16Calabria Vibo Valentia: Mijailovic 12, Candellaro 10, Cavaccini ( L1 ), Orduna, Carta ( L2 ), Tondo 8, Piazza, Balestra , Tallone, Terpin 12, Fedrizzi, Buchegger 15, Lucconi, Belluomo.: Jovanovic 3, Padura Diaz 16, Cargioli 3, Copelli 5, Cominetti 15, Held 3, Toscani ( L1 ), Catone, Baldi, Mazzon 1, Pahor, Lavorato, Cioffi, De Luca ( L2 ) Arbitri: Serena Salvati di Palestrina e Giorgia Spinnicchia di Catania. Vibo Valentia. Un uragano giallorosso si è abbattuto inuno di, per la promozione inlega, su, venuta a Vibo Valentia per rendere la vita difficile ai padroni di casa e che ...

Bis Tonno Callipo, dopo la Coppa Italia c’è anche la Supercoppa ... Calabria 7

(Saverio Albanese per iVolleymagazine.it) Saranno Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Agnelli Tipiesse Bergamo a giocarsi domani pomeriggio (primo servizio alle ore 18-00) la finale Play Off A2 che ...Ascolta l'articolo Con grandi aspettative ed entusiasmo la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia si sta avvicinando a Gara-1 della finale Play Off di Serie A2 contro la Agnelli Tipiesse Bergamo – in pr ...