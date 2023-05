Super Fungicida fai da te per piante | è atossico e facile da fare!

Leggi su donnaup

(Di domenica 7 maggio 2023)fai da te per: è, ma efficace! Ora che la natura è rigogliosa e in piena crescita, dobbiamo pensare a prevenire o rimediare ai possibili funghi sulle nostre meravigliose. A favorire la loro proliferazione, è sempre lei, la temutissima umidità. Una pioggia abbondante, troppa acqua nell’irrigazione, e il nostro verde viene attaccato e intaccato da questi microorganismi che lo depauperano delle sostanze vitali e lo soffocano. In commercio esiste una gamma ampia di prodotti che possono liberarci dal problema, ma, come potete leggere sulle confezioni, bisogna poi allontanarsi per 24/48 ore dall’area in cui li abbiamo applicati. Se viviamo con bimbi piccoli o con animali domestici, i rischi per la loro salute sono anche doppi rispetto a quelli per la nostra. In ogni caso, resta il fatto che ...