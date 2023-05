Nella stessa serata saliranno sul palco anche Foals eArchives. Cambio di registro il 23 ... Per ulteriori informazioni puoi scaricare l'ufficiale o sintonizzarti con i canali social dell'...Gli aiuti a Porte il problema delle consegne Dopo l'esodo di organizzazioni e civili, la ...90 e scopri tutte le novità dell'Scopri di ......situazione "senza precedenti" e dichiara che le Nazioni Unite invieranno "immediatamente" in...90 e scopri tutte le novità dell'Scopri di più Paesi stranieri procedono con evacuazioni I paesi ...

Sudan, le app che aiutano le persone a sopravvivere alla guerra WIRED Italia

As catastrophe grips Sudan, the UN agency for reproductive health is stepping up support, with midwives playing a key role in helping provide safe deliveries amid growing violence.The World Food Program says it is struggling to get aid to Sudan's capital, Khartoum, and other areas seeing intense fighting and multiple failed cease-fires.