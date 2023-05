Stupro di Latina | arrestato lo stupratore | è accusato di aver violentato una ragazza minorenne

(Di domenica 7 maggio 2023) Per lodi, è avvenuto in queste ore l’arresto del presuntore. L’uomo era ricercato da diversi giorni, facendo perdere le proprie tracce dopoabusato di unadi 16 anni. La vittima, insieme al suo fidanzato, era riuscita a ricostruire l’identikit delre, un uomo rumeno già conosciuto alle forze dell’ordine pontine per molestie verso le sue ex, una precedente violenza sessuale e vari furti compiuti sul territorio. Fermato lodiNella tarda mattinata di oggi i poliziotti della Squadra Mobile di, su disposizione della locale Procura della Repubblica, hanno rintracciato e sottoposto a fermo d’indiziato di delitto un 30enne romeno, gravemente ...

