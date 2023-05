(Di domenica 7 maggio 2023) Con una prestazione degna del suo enorme talento, lo spagnolo Carlossi è aggiudicato per la seconda volta in carriera il Mastersdisuperando in una finale molto combattuta l'...

è super aggressivo, ma la freddezza di Alcaraz ha la meglio. Nel sesto game Alcaraz fa nuovamente il break, sale 5 - 3 e poi arriva a servire per il set avanti 5 - 4.va nuovamente ...Ci, vince Alcaraz, però, non vuole dire basta alla partita e alla prima occasione utile nel secondo set non sbaglia: sigla un solo punto Alcaraz sul suo primo turno di servizio, ......usufruire del giusto lasso di tempo per effettuare un richiamo fisico in vista della doppia... Jan - Lennard. Il tedesco era stato eliminato all'ultimo turno di qualificazioni dal russo ...

Struff le prova tutte, ma il 1000 di Madrid va ad Alcaraz SuperTennis

Con una prestazione degna del suo enorme talento, lo spagnolo Carlos Alcaraz si è aggiudicato per la seconda volta in carriera il Masters 1000 ...Batte Struff 6-4 3-6 6-3 e centra il quarto Masters 1000 in carriera. Agli Internazionali tenterà il sorpasso su\ Djokovic ...