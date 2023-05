Strage nel Texas | il killer era un nazista e suprematista bianco

(Di domenica 7 maggio 2023) Sabato pomeriggio di sangue inprovocate da un, amante delle armi e, ossia razzista. Otto persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite in un mega centro ...

Il presidente ha definito la'un atto insensato'. Nuovo appello di Biden al Congresso Biden ... vestito di scuro, uscire da una macchina grigiaparcheggio del centro commerciale e sparare ...È l'inizio dell'ennesimo mass shooting d'America, il numero 1982023, per trovare una simile ... in un centro commerciale in Texas e ha definito la"un atto insensato". "Le comunità ...

Spari in Texas: 8 morti e 7 feriti. Ucciso il killer. Biden chiede "al bando le armi d'assalto" RaiNews

Otto persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite in un mega centro commerciale di Allen, alla periferia di Dallas, da un uomo in abiti militari che ha aperto il fuoco sulla folla prima di es ...Il 9 maggio è la «Giornata nazionale della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» ...