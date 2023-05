Strage in Texas | nove persone uccise in una sparatoria nel centro commerciale

(Di domenica 7 maggio 2023) Sonolerimastedurante unain unad Allen , un sobborgo di Dallas, in. Lo ha comunicato la polizia di Allen in una conferenza stampa. Sette ...

4.35:9 persone uccise, 7 feriti Nove vittime e 7 feriti, è il bilancio della sparatoria in un centro commer ciale ad Allen, un sobborgo di Dallas, in. Lo ha comunicato la polizia di ...Sabato pomeriggio di sangue in. Otto persone sono state uccise e sette sono rimaste ferite in un mega centro commerciale alla ... Ignoto al momento il motivo della. Un testimone ha ...

In una scioccante successione degli eventi, sabato pomeriggio si è trasformato, da un tranquillo momento di compere in una scena di orrore e spargimento ...Secondo le prime ricostruzioni l'autore della strage avrebbe fatto fuoco con un fucile semiautomatico. Testimoni parlano di una serie di potenti esplosioni, almeno una decina in rapida successione ...